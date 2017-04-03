Курский пенсионер за попытку дать взятку инспектору попал под статью

65-летний житель Свободы Золотухинского района стал фигурантом уголовного дела. Как рассказали в Следственном комитете, вечером 20 марта подозреваемый пытался передать в качестве взятки находящемуся при исполнении служебных обязанностей инспектору ДПС 15 тысяч рублей. Деньги пенсионер предлагал за то, чтобы его не привлекали к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Полицейский от взятки отказался и сообщил об инциденте в дежурную часть.

Выясняются все обстоятельства преступления.



