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Курский пенсионер за попытку дать взятку инспектору попал под статью

Сегодня, 12:29
Курский пенсионер за попытку дать взятку инспектору попал под статью
65-летний житель Свободы Золотухинского района стал фигурантом уголовного дела. Как рассказали в Следственном комитете, вечером 20 марта подозреваемый пытался передать в качестве взятки находящемуся при исполнении служебных обязанностей инспектору ДПС 15 тысяч рублей. Деньги пенсионер предлагал за то, чтобы его не привлекали к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Полицейский от взятки отказался и сообщил об инциденте в дежурную часть.
Выясняются все обстоятельства преступления.

 

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