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Под Курском в автокатастрофе погибли два человека, еще пятеро пострадали

Сегодня, 12:51
Под Курском в автокатастрофе погибли два человека, еще пятеро пострадали
23 апреля в Железногорском районе в аварии погибли два человека. Еще пятеро пострадали. Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП произошло примерно в 12:30 на 47 км автодороги «Тросна-Калиновка». На нерегулируемом перекрестке столкнулись ВАЗовская «шестерка», поворачивающая в сторону садового общества, и встречный автомобиль «Ауди А6». Погибли 68-летний водитель и 72-летняя пассажирка отечественной легковушки. Еще две женщины 34 и 57 лет, а также три девочки 3, 6 и 7 лет, которые находились в иномарке, получили ранения различной степени тяжести.

 

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