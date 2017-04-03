Василий Лановой рассказал курянам о своей любимой кинороли

23 апреля в Курской филармонии в рамках акции «Спасибо за верность, потомки!» состоялся моноспектакль народного артиста СССР Василия Ланового. Перед началом встречи с актером известные мелодии переносили зрителей то в атмосферу балов XIX века, завсегдатаем которых был коварный искуситель Анатоль Курагин («Война и мир»),то бросали в пучину гражданской войны вместе с Павкой Корчагиным (фильм«Павел Корчагин»),то навевали романтику, присущую Артуру Грею («Алыепаруса»).Примерно по 80 ролей сыграно Василием Семеновичем в кино и театре за его более чем 60-летнюю актёрскую карьеру.

Многие герои Ланового – люди чести, совести, настоящие патриоты. Это не случайно, ведь тема любви к Родине для актёра – не пустой звук. Поэтому неудивительно, что артист является сопредседателем Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России».

Большую часть программы артист посвящает «Бессметному полку».«Роль «Бессмертного полка» трудно переоценить. Тем более что «Полк» – это во многом и образовательное движение, использующее новые формы для сохранения памяти о подвиге наших предков. Мы хотим эту память передать потомкам, нашей молодежи. Для этого у нас есть и силы, и возможности. Ребята должны знать историю не только Великой Отечественной войны, но и историю своей семьи, родного края, своей малой Родины. Это та форма работы, которая не даст сегодняшней молодежи и будущим поколениям россиян забыть героическую историю своих предков», – говорит Василий Семенович.

Актер читал стихи Александра Твардовского, Михаила Светлова, Семена Гудзенко, Давида Самойлова, Сергея Викулова, Тараса Шевченко. В программе концерта на экране демонстрировались кадры из фильмов, в которых снимался народный артист: «Алые паруса», «Коллеги», «Война и мир», «Павел Корчагин», «Дни Турбиных», «Анна Каренина», «Петровка, 38» и др.

Василий Семёнович также признался, что его любимой ролью в кино является трехминутная роль на пляже в фильме «Полосатый рейс», а любимым персонажем – Павка Корчагин из знаменитого романа «Как закалялась сталь». Вспомнил актер и яркие моменты учебы в «щепке» и «вахтанговской» службе. Также Все желающие имели уникальную возможность получить автограф и фото с любимым актёром.