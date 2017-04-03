Альтернативный Съезд ВОС проведен в Москве

Съезд Общероссийской общественной организации «Всеобщее объединение слабовидящих» (ВОС) был проведен в Москве 22 апреля.

На Съезде был избран Президент ВОС, им стал известный общественно-политический деятель Александр Рявкин, уже много лет занимающийся проблемами инвалидного сообщества.

Планы у организации масштабные. Это и социализация слабовидящих по примеру западных стран, их трудоустройство, отстаивание интересов инвалидов в государственных, частных и социальных институтах, выстраивание диалога с властью.

«За два года, которые потерявший зрение россиянин в среднем тратит на ожидание в очереди в центр реабилитации, прикованный к своей квартире, европеец или американец может окончить бизнес-курсы и со временем стать не просто полноценным работающим человеком, а, при известной настойчивости, лидером и руководителем собственного дела», - приводит пример различия в подходах А. Рявкин.

Делегаты ввели в обиход новые термины: «Старый ВОС» и «Новый ВОС», как бы разделяя чертой устаревшие консервативные формы работы с людьми и новые, нацеленные на изменение мира в лучшую сторону.

«Всеобщее объединение слабовидящих» должно стать именно такой современной федеральной площадкой, на которой успешные кейсы в сфере экономики, медицины, социального попечительства составят эффективный механизм доведение здравых идей до практической реализации: без бюрократии, по прозрачным процедурам, в понятном каждому члену общества диалоге с властью, бизнесом, и профессиональными организациями», - говорит в своем докладе лидер организации.

Как сообщают в ВОС, на данный момент организация представлена в 50 регионах, имеет более 10000 сторонников. В планах создание до конца года региональных отделений в оставшихся 35 субъектах.