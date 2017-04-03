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В Курске задержаны распространители героина

Вчера, 17:09
В Курске задержаны распространители героина
Курские полицейские получили оперативную информацию о том, что двое молодых людей причастны к распространению наркотиков на территории региона. Они приехали в наш город из Московской области несколько недель назад специально для совершения преступлений. Наркотики раскладывали по ночам в различных районах. Дилеров задержали при попытке очередного сбыта героина. Один из подозреваемых попытался оказать сопротивление полицейским, но его действия были пресечены. При обыске съемной квартиры изъяли 50 граммов героина. Оба подозреваемых арестованы. На них заведено уголовное дело. Им грозит до 20 лет лишения свободы. 

 

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