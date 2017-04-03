поиск по сайту
 

В Курске устроят парад пожарной техники

Сегодня, 08:07
В Курске устроят парад пожарной техники

30 апреля в России отмечают День пожарной охраны. В этом году огнеборцы отметят 368 лет со дня образования этой героической службы. В честь праздника в Курске состоится концерт и показательные выступления, в них примут участие огнеборцы и спасатели. Также посетителей познакомят с раритетной техникой и музейными экспонатами, отражающими историю развития пожарной охраны. Здесь представят восстановленный конно-бочковой ход, современные пожарные автоцистерны, квадрокоптер, снегоболотоход, различное спасательное снаряжение и средства спасения. Начнется праздник с парадного марша с участием пожарной техники. Ориентировочно автомобили выдвинутся от площади Дзержинского в сторону Областного дворца молодёжи.  Отмечать профессиональный праздник курские пожарные будут 29 апреля. Начало в 10 утра на площади перед Областным дворцом молодёжи. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама