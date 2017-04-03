В Курске устроят парад пожарной техники

30 апреля в России отмечают День пожарной охраны. В этом году огнеборцы отметят 368 лет со дня образования этой героической службы. В честь праздника в Курске состоится концерт и показательные выступления, в них примут участие огнеборцы и спасатели. Также посетителей познакомят с раритетной техникой и музейными экспонатами, отражающими историю развития пожарной охраны. Здесь представят восстановленный конно-бочковой ход, современные пожарные автоцистерны, квадрокоптер, снегоболотоход, различное спасательное снаряжение и средства спасения. Начнется праздник с парадного марша с участием пожарной техники. Ориентировочно автомобили выдвинутся от площади Дзержинского в сторону Областного дворца молодёжи. Отмечать профессиональный праздник курские пожарные будут 29 апреля. Начало в 10 утра на площади перед Областным дворцом молодёжи.