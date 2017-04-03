Житель Курчатова забрал из ремонта чужую машину, чтобы покататься

В полицию обратился 27-летний житель Курчатова. Он сообщил, что отдал свой автомобиль ремонтировать на станцию техобслуживания. Через несколько дней в мастерской ему сообщили, что машину уже забрал знакомый автовладельца, вместе с которым они пригоняли машину. На звонки приятель потерпевшего не отвечал. Как выяснилось, в это время он ездил на чужом автомобиле по городу с компанией своих друзей. Полицейские нашли машину, припаркованной на одной из улиц Курчатова. Правда, в ней отсутствовали магнитола, колонки и компрессор. Подозреваемого уже задержали. По его словам, он оставил ключи в автомобиле под сиденьем. Этим и воспользовались друзья, которых он катал. Назначена проверка, после которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.