На ремонт останавливают 2-й энергоблок Курской АЭС
Сегодня, 08:13
Сегодня останавливают 2-й энергоблок Курской АЭС. Как сообщили в пресс-службе атомной станции, это делается для проведения планового ремонта. В рамках подготовки к нему турбогенератор №3 отключен от сети в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации. Мощность энергоблока № 2 снижена на 50%.
Также продолжается плановый ремонт 1-го энергоблока.
В работе находятся 3-й и 4-й энергоблоки Курской атомной электростанции.
Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.