На ремонт останавливают 2-й энергоблок Курской АЭС

Сегодня останавливают 2-й энергоблок Курской АЭС. Как сообщили в пресс-службе атомной станции, это делается для проведения планового ремонта. В рамках подготовки к нему турбогенератор №3 отключен от сети в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации. Мощность энергоблока № 2 снижена на 50%.

Также продолжается плановый ремонт 1-го энергоблока.

В работе находятся 3-й и 4-й энергоблоки Курской атомной электростанции.

Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.