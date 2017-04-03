Курское «Динамо» сравняло счёт в финальной серии Премьер-лиги против УГМК

Курское «Динамо» сравняло счёт в финальной серии чемпионата Премьер-лиги против «УГМК». Подопечным Лукаса Мондело во втором матче серии до трёх побед удалось обыграть екатеринбургских лисиц со счётом 64:54. Игра прошла в Курске. Теперь «золотая» серия переезжает в Екатеринбург, где 27 и 28 апреля пройдут две игры, в которых команды попытаются определить чемпиона Премьер-лиги. Если же и в этих встречах счёт в серии останется равным, то чемпион определится 1 мая в Курске.