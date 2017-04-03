поиск по сайту
 

Курское «Динамо» сравняло счёт в финальной серии Премьер-лиги против УГМК

Сегодня, 11:33
Курское «Динамо» сравняло счёт в финальной серии Премьер-лиги против УГМК
Курское «Динамо» сравняло счёт в финальной серии чемпионата Премьер-лиги против «УГМК». Подопечным Лукаса Мондело во втором матче серии до трёх побед удалось обыграть екатеринбургских лисиц со счётом 64:54. Игра прошла в Курске. Теперь «золотая» серия переезжает в Екатеринбург, где 27 и 28 апреля пройдут две игры, в которых команды попытаются определить чемпиона Премьер-лиги. Если же и в этих встречах счёт в серии останется равным, то чемпион определится 1 мая в Курске. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама