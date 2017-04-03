Завтра в Курске состоится митинг у памятника «Героям Чернобыля»

26 апреля исполнится 31 год со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. Завтра у памятного знака «Героям Чернобыля», который установлен около школы №59 в Курске, состоится митинг и поминальная панихида. Начало в 10 утра. Авария в Чернобыле изменила судьбу тысячи людей, целых государств. Радиоактивное облако накрыло большую часть территории Европы, часть России, всю Украину и Белоруссию. Последствия этих трагических событий коснулись и Курскую область. В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС радиоактивному загрязнению подверглось 4,5% территории Курской области. В эту зону входит 150 поселений, здесь проживает более 82 тысяч человек. Эти населенные пункты отнесены к зонам с льготно-экономическим статусом.