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Завтра в Курске состоится митинг у памятника «Героям Чернобыля»

Сегодня, 11:40
Завтра в Курске состоится митинг у памятника «Героям Чернобыля»
26 апреля исполнится 31 год со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. Завтра у памятного знака «Героям Чернобыля», который установлен около школы №59 в Курске, состоится митинг и поминальная панихида. Начало в 10 утра. Авария в Чернобыле изменила судьбу тысячи людей, целых государств. Радиоактивное облако накрыло большую часть территории Европы, часть России, всю Украину и Белоруссию. Последствия этих трагических событий коснулись и Курскую область. В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС радиоактивному загрязнению подверглось 4,5% территории Курской области. В эту зону входит 150 поселений, здесь проживает более 82 тысяч человек. Эти населенные пункты отнесены к зонам с льготно-экономическим статусом.

 

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