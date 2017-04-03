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В Курске составляют реестр аварийных деревьев

Сегодня, 12:52
В Курске составляют реестр аварийных деревьев
В Курске по инициативе одного из депутатов областной Думы началось формирование реестра аварийных деревьев. Как пояснил парламентарий, жители часто поднимают тему опасных зеленых насаждений на встречах и приемах. Отмечается, что просто спилить аварийное дерево нельзя. Вначале за его ликвидацию должно проголосовать общее собрание жильцов. Затем протокол надо отправить в администрацию округа, после чего на место выезжает специальная комиссия, которая, если дерево действительно опасно, составляет акт и выдает порубочный билет. Затем дерево ликвидируется на законных основаниях. Чтобы упростить эту процедуру, и предлагается создать специальный реестр аварийных деревьев, представляющих опасность для окружающих. 

 

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