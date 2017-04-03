Число пострадавших от укусов клещей курян приближается к 200

В медицинские организации Курской области по поводу укусов клещей обратилось уже 187 человек, в том числе 64 ребенка. Такие цифры приводит Роспотребнадзор. В санитарном ведомстве уточнили, что эти показатели соответствуют среднемноголетнему уровню. С начала года в лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии» исследовали 195 клещей, треть из них являются переносчиками опасных заболеваний. В Курской области уже провели противоклещевую обработку почти 23 гектаров. Курян призывают соблюдать простые правила, которые обезопасят от клещей. Пользуйтесь репеллентами, правильно одевайтесь, отправляясь на природу, а после посещения лесов, парков и дач осматривайте себя.



