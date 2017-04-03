В Курске публично обсудили отчет об исполнении бюджета за 2016 год

Сегодня в Курске прошли публичные слушания по отчету об исполнении муниципального бюджета 2016 года. Собравшиеся заслушали отчет руководителя комитета финансов Курска Людмилы Долженковой.





В 2016 году собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета в сумме составили 2,7 миллиардов рублей. Первое место в структуре доходов, по традиции занял налог на доходы физических лиц – почти миллиард рублей. На втором месте – налоги на имущество- 671миллион рублей. На третьем месте ЕНВД- 357 миллионов рублей.

Объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета увеличился и составил 4,1 млрд. рублей.

В течение года бюджет пять раз претерпевал изменения. В результате и объем доходов, и объем расходов бюджета превысил 7 млрд. рублей.

Как и во все предыдущие годы, бюджет сохранил социальную направленность. На социально-культурную сферу было потрачено 76,4 % объема бюджета (с учетом финансовой помощи регионального бюджета) или 5,6 млрд. Это на 656 млн. рублей больше, чем в 2015-м.

Из бюджета финансировались 233 муниципальных учреждения.

Наибольший удельный вес расходов из года в год занимают расходы на образование. В 2016-м году они составили 4,4 млрд. рублей, это почти на 6 % больше, чем в 2015-м.

Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений Курска в 2016-м составила 23 662 руб., учителей- 24 406 рублей.

В 13 детских садах и 10 школах были проведены капитальные ремонты, в 47 образовательных учреждениях - текущие ремонты. Проведено благоустройство территории Детского парка в Курске.

В прошлом году почти 6,5 тысяч школьников из малообеспеченных и многодетных семей получали бесплатные обеды. На эти цели было направлено 46,5 млн. рублей бюджетных средств. По сравнению с 2015 годом число таких детей увеличилось на 1678 человек.

Значительная часть бюджета направлена на финансирование отрасли «Культура». Свыше 200 млн. рублей было потрачено на финансирование деятельности детских школ искусств и детских художественных школ (в областном центре работают 9 школ искусств и 2 художественные школы). На обеспечение деятельности учреждений культуры расходы превысили 120 миллионов рублей (в Курске функционируют 11 муниципальных бюджетных учреждений культуры). Учреждения культуры провели около 1000 мероприятий, в которых приняли участие почти 200 тысяч курян. Ежегодно в городе открываются модельные библиотеки. Не стал исключением и 2016 год. Модельная библиотека была открыта на базе библиотеки-филиала № 12 им. К. Воробьева, на эти цели было выделено свыше 2,5 млн. рублей.





Несмотря на социальный приоритет городской казны, в ней были предусмотрены средства и на расходы инвестиционного характера. Так, в 2016-м на строительство, реконструкцию объектов муниципальной собственности, приобретение оборудования из общего объема расходов было направлено почти 850 миллионов рублей (это больше данного показателя 2015 года почти на 377 млн. рублей).

Объем инвестиций, вложенных в объекты капитального строительства, департаментом строительства города составил почти 768 миллионов рублей. В строй был введен детский сад на 140 мест в районе проспекта Клыкова. Была разработана проектно-сметная документация по строительству еще одного детсада на 140 мест также на проспекте Клыкова. В декабре-2016-го завершено строительство школы на 792 ученических места на проспекте Победы. У гимназии № 4 появился новый корпус для начальной школы на 400 ученических мест (после капитального ремонта недействующего здания бывшей школы № 58 по ул. Почтовая). Кроме того, было начато строительство «нулевого цикла» новой общеобразовательной школы по проспекту Клыкова. Она будет построена по такому же проекту, что и школа на проспекте Победе.

Кроме того, деньги выделялись на реконструкцию дорог: была проведена реконструкция дороги протяженностью почти 1 км по ул. Ягодная. Разработана проектная документация по реконструкции и расширению магистрали по проспекту Клыкова. Намечено увеличить проспект до трех полос движения в каждом направлении движения от улицы Сумской до Майского бульвара.

В прошлом году решались также вопросы развития базы объектов физкультуры и спорта. Для этого разработан проект физкультурно-оздоровительного комплекса в Северо-западном микрорайоне на улице Косухина.

Почти 17 миллионов рублей в прошлом году было выделено из муниципального бюджета на проведение капитального ремонта гоночной трассы картодрома по улице К. Маркса.

Практически все расходы бюджета финансировались в рамках реализации 16 муниципальных программ.

Эксперты, дающие заключение на исполнение бюджета, подчеркнули, что муниципальную казну использовали рационально и эффективно.

Курскому городскому Собранию рекомендовано утвердить отчет об исполнении бюджета Курска 2016 года.



