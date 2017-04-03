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Во время акции на автовокзале Курска приставы взыскали более 200 тысяч

Сегодня, 14:27
Во время акции на автовокзале Курска приставы взыскали более 200 тысяч
Судебные приставы провели акцию "Узнай о своих долгах" на автовокзале Курска. Здесь все желающие могли проверить себя и своих родных на наличие задолженностей и при необходимости погасить их. В мобильный пункт приставов обратились около 60 человек. Тем временем другая группа сотрудников ведомства работала на автостоянках у автовокзала. Используя приложение «Мобильный розыск», они проверяли припаркованный транспорт. Так удалось выявить четырех автовладельцев-должников. Во время акции приставам удалось взыскать 215 тысяч рублей. 

 

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