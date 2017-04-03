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За разбитую нерастаможенную иномарку украинец попал под статью

Сегодня, 15:27
За разбитую нерастаможенную иномарку украинец попал под статью
Курская таможня направила в суд уголовное дело в отношении 55-летнего гражданина Украины. Его обвиняют в уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере. При проверке иномарок, временно ввезенных на территорию Евразийского экономического союза, в ведомстве установили, что в январе 2015 года в Россию въехал «BMW» 1997 года выпуска, зарегистрированный в Литве, а обратно он не выехал. Выяснилось, что владелец машины, им оказался гражданин Украины, передал ключи и документы от транспортного средства своему родственнику, а тот попал в ДТП, после которого автомобиль был серьезно поврежден. По закону же владелец не имел права передавать машину. В ведомстве отметили, что за ввезенный БМВ таможенные платежи превысили 2 миллиона 300 тысяч рублей. Суд поставит точку в этом деле. 

 

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