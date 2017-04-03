Завтра Сеймский округ Курска останется без горячей воды

Завтра в Курске завершается отопительный сезон. Жители Сеймского округа одновременно останутся без отопления и горячей воды. Как сообщили в курском филиале "Квадры", 26 апреля с 8 утра до 10 вечера проведут испытания теплосетей, подключенных от ТЭЦ-1. Температуру сетевой воды в трубопроводах поднимут с 80 до 150 градусов. Те участки теплосетей, которые не выдержат предельных нагрузок, заменят в ходе ремонтной кампании.Соответственно, на время испытаний Сеймский округ останется без горячей воды.

В случае обнаружения повреждений местных систем отопления потребителям следует обращаться в аварийные службы управляющих организаций или диспетчерскую службу Курского филиала ПАО «Квадра» (телефоны: 39-48-68, 58-01-84).