Активисты проверили, чем кормят курских школьников

Активисты ОНФ проверили, чем кормят школьников Курска. Они побывали в 11 столовых учебных заведений, продегустировали блюда и остались довольны. Это уже не первый подобный рейд. В 2014 году родители жаловались, что часто детей на переменах ждет не горячий, а остывший обед. Также нарекания вызывали маленькие порции. Спустя два года общественники снова побывали в школьных столовых. Как рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Курской области Наталья Ковтонюк, тогда активисты рекомендовали отказаться от аукционов, которые проводились для того, чтобы заключить договор между школами и питающими организациями. "К сожалению, аукцион, с одной стороны, прозрачная процедура, но, с другой стороны, работает только на понижение цены, и пострадало качество. Были питающие организации, которые были готовы накормить комплексным обедов школьников за 5 рублей", - сообщила Ковтонюк.

Рейд "фронтовиков" показал, что большинство школ выбрало заключение прямого договора с питающей организацией. "И мы увидели положительные сдвиги. Мы посмотрели, что достаточно разнообразное меню, порции выдержаны в соответствии с меню. Мы беседовали с родителями школьников, остаются небольшие вопросы, которые мы бы хотели обсудить на экспертном совещании на площадке ОНФ", - отметила Наталья Ковтонюк. Она добавила, что в среднем комплексный обед обходится в 60 рублей.

Еще одна проблема - школьники готовы променять здоровое питание на сладости из буфета. В пример привели школы Железногорска, где отказались от буфетов вообще, пытаясь оградить детей от фастфуда. В мае активисты встретятся с родителями учеников, властями и контролирующими организациями, чтобы обсудить ситуацию со школьным питанием.



