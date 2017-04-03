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Более 100 тысяч юных курян отдохнут в лагерях и санаториях

Сегодня, 08:09
Более 100 тысяч юных курян отдохнут в лагерях и санаториях
В Курской области в этом году будут работать 286 лагерей с дневным пребыванием детей и 22 загородных лагеря. Кроме того, ребят принимают 8 санаториев. Планируется, что в них смогут отдохнуть более 102 тысяч курских школьников. На оздоровительную кампанию выделят более 250 млн руб. Сейчас лагеря готовятся к летнему сезону. Особое внимание уделят вопросам обеспечения безопасности детей, подбору кадров и организаторов питания, медицинскому обеспечению. Приемка лагерей пройдет с 21 до 25 мая. 

 

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