Курянину грозит три года лишения свободы за фиктивную регистрацию семьи из Украины. Как рассказали в прокуратуре, 29-летний житель Курска разместил в Интернете объявление о том, что за вознаграждение зарегистрирует у себя в квартире иностранных граждан. На предложение откликнулась семья из трех человек, являющихся гражданами Украины. За услугу курянин взял 6 тысяч рублей. Он предоставил все необходимые документы в Железнодорожный отдел полиции. На самом деле граждане Украины проживали в съемной квартире в другой части города. Таким образом, регистрация была фиктивной. Это стало поводом для возбуждения уголовного дела. За предоставление фиктивной регистрации курянину грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет.



