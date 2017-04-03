В Курске заложили Аллею силовиков. Она появилась в Северо-Западном микрорайоне. В высадке деревьев участвовали представители нескольких силовых ведомств: УМВД, Следственного комитета, Росгвардии, МЧС, службы судебных приставов. Акцию приурочили к Году экологии. Менее чем за полчаса на улице Мыльникова высадили около сотни саженцев липы. Как пояснили силовики, это место выбрано не случайно, рядом располагаются жилые дома, школа, детские сады, футбольное поле и физкультурно-оздоровительный комплекс.



