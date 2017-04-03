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В Воронеже и Тамбове состоится «Зеленый марафон» Сбербанка

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В Воронеже и Тамбове состоится «Зеленый марафон» Сбербанка
25 апреля 2017 года, г. Воронеж. Шестой по счету «Зеленый марафон» Сбербанка состоится 28 мая 2017 года в 53 городах России, в том числе в Воронеже и Тамбове. Эта замечательная акция имеет свою богатую историю в Центральном Черноземье. За прошедшие пять лет забеги «Зеленого марафона» проводились не только в Воронеже, но и в Белгороде, Липецке, а теперь к этой эстафете присоединился и Тамбов.
В рамках подготовки к «Зеленому марафону» сотрудники Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк примут участие в социальных акциях. Например, в Воронеже будет оказана помощь Благотворительному фонду «Благое дело». Средства пойдут на благоустройство территории Воронежской областной детской клинической больницы №2. Для маленьких пациентов построят удобную для игр и прогулок площадку, главной темой которой станет космос. Поэтому и сам проект получил название #детикосмонавты.
 В Тамбове планируется оказать помощь Тамбовскому региональному отделению ОООИ «Ассоциация молодых инвалидов России «Аппарель». Совместно с этой организацией уже реализован проект по общественной экспертизе доступности подразделений Сбербанка для маломобильных групп населения. 
 Кроме того, коллектив Центрально-Черноземного банка проведет традиционные субботники. Его сотрудники уже высадили тысячи деревьев на Кожевенном кордоне под Воронежем и в окрестностях Тамбова.
В Воронеже, по традиции, «Зеленый марафон» Сбербанка пройдет на территории СОК «Олимпик».  В прошлом году  в этом спортивном празднике приняло участие свыше 1700 человек. В Тамбове забег состоится на Лыжном стадионе в парке «Дружба».
– Участие в «Зеленом марафоне» – это отличная возможность зарядиться энергией, отдохнуть, почувствовать вкус жизни. Занимаясь спортом, общаясь на свежем воздухе, мы получаем дополнительный импульс, который затем помогает в работе, – говорит Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин. – Приятно, что ежегодно вместе с нами в этом замечательном мероприятии принимают участие наши клиенты и партнеры. 
«Зеленый марафон» Сбербанка – массовый семейный праздник, где каждый найдет себе дело по душе. Спортивные игры для детей, развлекательная программа для гостей и участников, взрослый забег на 4,2 километра, призы победителям – и все это в прекрасной дружеской атмосфере!
Регистрация на «Зеленый марафон» проводится до 23 мая 2017 года на сайте www.greenmarathon.ru .

 

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