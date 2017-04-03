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В Курске вспоминали об аварии на Чернобыльской атомной станции

Сегодня, 12:00
В Курске вспоминали об аварии на Чернобыльской атомной станции
Сегодня в 31-ю годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС в Курске возле памятного знака «Героям Чернобыля» прошел митинг и поминальная панихида. На них присутствовали первые лица города и области, представители общественных организаций и, конечно, ликвидаторы катастрофы. 
Началось мероприятие с заупокойной литии по жертвам радиационных катастроф. Каждый ликвидатор, присутствовавший сегодня возле памятного знака, вспомнил своих товарищей, которые погибли в результате той страшной аварии. 
Взрыв на ЧАЭС произошел 31 год назад. Последствия ликвидировали бойцы противопожарных сил, частей вооруженных сил, химических и инженерных войск, бойцы и работники гражданской обороны, офицеры и рядовые запаса и гражданские специалисты. Радиоактивный след Чернобыля растянулся на многие сотни километров, на долгие годы.
В Курской области сегодня проживает более 2300 ликвидаторов. В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС радиоактивному загрязнению подверглось 4,5% территории нашего региона. В эту зону входит 150 поселений, здесь проживает более 82 тысяч человек. Эти населенные пункты отнесены к зонам с льготно-экономическим статусом.
Всех погибших в той страшной аварии участники митинга помянули минутой молчания. В знак уважения к памятному знаку возложили корзины с цветами.

 

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