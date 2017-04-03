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В Курской области родители девочки написали заявление на ее 19-летнего парня

Сегодня, 12:15
В Курской области родители девочки написали заявление на ее 19-летнего парня
В Рыльском районе "взрослые" отношения между 14-летней девочкой и 19-летним парнем обернулась уголовным делом. Как сообщили в СК, в октябре 2015 года подозреваемый познакомился с юной односельчанкой, с которой начал встречаться. Отмечая вместе Новый год, 1 января 2016 года он по согласию несовершеннолетней вступил с ней в половую связь. Об этом стало известно родителям девочки, которые сообщили в правоохранительные органы. На парня завели уголовное дело по статье "половое сношение с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста". Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления.

 

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