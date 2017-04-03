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Сегодня в Курске завершился отопительный сезон

Сегодня, 12:52
Сегодня в Курске завершился отопительный сезон
Сегодня «Квадра» начала отключение потребителей от системы централизованного теплоснабжения в соответствии с распоряжением главы администрации Курска. В компании сообщили, что к гидравлическим испытаниям тепловых сетей приступят после майских праздников. После этого энергетики проведут  ремонт трубопроводов. После этого пройдут повторные испытания для проверки качества выполненных работ. Также напомним, сегодня весь день без горячей воды проведут жители Сеймского округа. Здесь проводят испытания тепловых сетей, подключенных от ТЭЦ-1.

 

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