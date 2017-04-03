Курскэнерго успешно отработало в осенне-зимний период

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подвели итоги прохождения осенне-зимнего периода (ОЗП) 2016-2017 годов. Несмотря на сложные погодные условия, серьезных технологических нарушений, повлекших повреждение оборудования, либо длительные массовые отключения потребителей в зоне ответственности филиала зафиксировано не было.

Успешному прохождению ОЗП способствовала проведенная сотрудниками филиала масштабная подготовительная работа. Энергетики отремонтировали 23 подстанции 35 – 110 кВ, 416 трансформаторных подстанций 6-10 кВ, более 2 500 км воздушных линий 0,4-110 кВ, привели в нормативное состояние 850,1 га просек воздушных линий всех классов напряжения. Все подразделения Курскэнерго были своевременно укомплектованы необходимым оборудованием, материалами и запасными частями, автотранспортом и специализированной техникой. Проводились совместные тренировки и учения с МЧС, администрациями, органами исполнительной власти районов области, связанные с отработкой действий в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС).

Повышенное внимание уделялось обеспечению готовности сил и средств к ликвидации технологических нарушений на энергообъектах. В филиале сформированы 10 мобильных бригад, способных выполнять работы любой сложности, оперативно выдвигаясь для этого, в том числе, и за пределы Курской области. Так, в декабре прошлого и январе текущего года сотрудники Курскэнерго оказывали помощь в восстановлении нарушенное непогодой энергоснабжения коллегам в Ростовской и Калужской областях.

В ходе прохождения ОЗП специалистам филиала удалось добиться улучшения ряда ключевых показателей, в частности – снизить на 47 % количества отключений в электросетях 6-110 кВ и уменьшить время ликвидации технологических нарушений на энергообъектах с 3,08 до 2,14 часа по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

«Электросетевой комплекс Курской области в зимний период отработал надежно, крупных аварий и обесточивания социально значимых объектов допущено не было. Это удалось обеспечить во многом благодаря профессионализму и ответственному отношению к работе специалистов всех подразделений нашего филиала, – отметил первый заместитель директора-главный инженер «Курскэнерго» Вячеслав Истомин.



