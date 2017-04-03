Энтузиасты собирают деньги на ремонт разрушающегося дома на Павлова
Сегодня, 16:05
В Курске энтузиасты собирают деньги на ремонт разрушающегося дома на Павлова,4. Как пишет «ДДД» со ссылкой на администраторов групп «АрхНадзорКурск», в доме, где в конце марта обрушилась кирпичная стена, завалив два припаркованных автомобиля, живет женщина-ветеран Великой Отечественной войны. Денег на ремонт у нее нет, поэтому волонтеры ищут спонсора или добровольцев, способных отреставрировать фасад и крышу. В середине апреля с этого же дома сорвало часть кровли. Приглашенный представитель строительной компании, который должен был оценить объем работ, предупредил о возможном обрушении фасада. Активисты сообщили, что известят об этом администрацию Курска и МЧС, но на их реагирование уйдет какое-то время, пока же всех призывают держаться подальше от опасного дома, в том числе не парковать рядом автомобили. Впрочем, одолеть участок с аварийным домом по другой стороне улицы Павлона в этом месте нельзя — она закрыта из-за строительства торгового центра.