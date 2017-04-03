В Татарстане уточнили размеры ожидаемых налоговых поступлений от граждан

До конца декларационной компании должно поступить до 900 млн руб.

Неделя остается до момента, когда гражданин или юрлицо должны подать налоговую декларацию за прошлый год. После 2 мая начнется период, когда за непредставление ее могут отштрафовать, сумма штрафа может быть весьма высокой, пишет Inkazan.

Пока отчитались более 152 тысяч налогоплательщиков, в том числе 19 600 физических лиц. В Татарстане ждут еще деклараций от 80 тысяч граждан. По словам главного налоговика региона Марата Сафиуллина, прогнозируется к уплате 900 млн руб налогов.

Чтобы оплатить налоги в срок, многие граждане привыкли пользоваться мобильными приложениями. Это делает процесс перечисления налогов быстрым и удобным делом. Например, с помощью «АК БАРС Online» достаточно только указать индекс документа УИН, как все остальное (реквизиты и сумма) будет заполнено самим приложением. С помощью этого же приложения можно узнать, сколько ты должен государству, оплатить другие счета, например, за коммунальные услуги и многое другое.