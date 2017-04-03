Курян приглашают на Первомайскую демонстрацию

Курян приглашают на традиционную первомайскую демонстрацию. Праздничные торжества в нашем городе начнутся в 10 утра с шествия колонны от площади Перекальского до Красной площади. В ней пройдет руководство области и города, почётные граждане Курска, трудовые коллективы предприятий и учреждений, представители профсоюзных, общественных организаций, партий, депутаты, студенты и учащиеся учебных заведений, спортсмены. В 10.45 на Красной площади состоятся митинг и концерт. На время праздничных мероприятий движение транспорта по улице Ленина и Красной площади будет перекрыто