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Курян приглашают на Первомайскую демонстрацию

Сегодня, 08:06
Курян приглашают на Первомайскую демонстрацию
Курян приглашают на традиционную первомайскую демонстрацию. Праздничные торжества в нашем городе начнутся в 10 утра с шествия колонны от площади Перекальского до Красной площади. В ней пройдет руководство области и города, почётные граждане Курска, трудовые коллективы предприятий и учреждений, представители профсоюзных, общественных организаций, партий, депутаты, студенты и учащиеся учебных заведений, спортсмены. В 10.45 на Красной площади состоятся митинг и концерт. На время праздничных мероприятий движение транспорта по улице Ленина и Красной площади будет перекрыто

 

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