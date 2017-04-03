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24 семьи отметили в Дмитриеве новоселье

Сегодня, 08:07
24 семьи отметили в Дмитриеве новоселье
24 семьи отметили в Дмитриеве новоселье. Они получили ключи от новых квартир. Строительство дома по улице Железнодорожная велось в рамках областной программы по переселению граждан из аварийного жилья. Для переселенцев полностью отделаны и оснащены поквартирным отоплением, сантехническим и газовым оборудованием квартиры различной планировки, так как строительство велось с учетом площади прошлого жилья. С 2011 года в Дмитриеве расселили 19 аварийных домов, их покинули  200 человек. До 1 сентября  здесь простроят еще один дом, куда  переселят еще 500 человек.  

 

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