Курское «Динамо» продолжит «золотую» серию в Екатеринбурге

«Золотая» серия женской баскетбольной Премьер-лиги переехала в Екатеринбург. Сегодня и завтра пройдут две игры, в которых курское «Динамо» и УГМК попытаются определить чемпиона. Если же команды и в этих встречах обменяются победами, то судьба золота чемпионата России определится 1 мая в Курске. Сегодня игра начнется в 17 часов по московскому времени. Напомним, в первом финальном матче «лисицы» оказались сильнее, а во втором подопечные Лукаса Мондело одолели соперниц и сравняли счет в серии до трех побед.