поиск по сайту
 

Курское «Динамо» продолжит «золотую» серию в Екатеринбурге

Сегодня, 08:07
Курское «Динамо» продолжит «золотую» серию в Екатеринбурге
 «Золотая» серия женской баскетбольной Премьер-лиги переехала в Екатеринбург. Сегодня и завтра пройдут две игры, в которых курское «Динамо» и УГМК попытаются определить чемпиона. Если же команды и в этих встречах обменяются победами, то судьба золота чемпионата России определится 1 мая в Курске. Сегодня игра начнется в 17 часов по московскому времени. Напомним, в первом финальном матче «лисицы» оказались сильнее, а во втором подопечные Лукаса Мондело одолели соперниц и сравняли счет в серии до трех побед.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама