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«Бессмертный полк» пройдет от площади Перекальского до Красной площади

Сегодня, 08:08
«Бессмертный полк» пройдет от площади Перекальского до Красной площади
Центральным событием 9 мая в Курске станет шествие «Бессмертного полка». Как сообщили в мэрии, колонна участников акции с портретами тех, кто погиб в годы войны или после неё, пройдёт в День Победы от площади Перекальского до Красной площади. Построение колонны начнется в 11 часов на площади Перекальского, шествие двинется по улице Ленина в полдень. Зарегистрироваться в качестве участника акции «Бессмертный полк» можно заранее на сайте  Центра историко-культурного наследия города Курска -  www.nasledie-kursk.ru. Впрочем, организаторы подчеркнули, что отсутствие такой регистрации не лишает права  принять участие в шествии. Это может сделать  каждый, пришедший  9 мая с портретом человека, воевавшего в годы Великой Отечественной или «ковавшего» Победу в тылу. Чтобы фотография героя не затерялась в большой колонне «Бессмертного полка», организаторы акции рекомендуют позаботиться о специальном транспаранте. Информацию о пунктах изготовления  таких транспарантов можно получить по телефону 70-20-68. Организаторы подчеркнули, что цель акции - сохранить память об участниках войны, поэтому призвали не размещать на  штендерах корпоративную или политическую символику, фамилии спонсоров.  

 

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