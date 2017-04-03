«Бессмертный полк» пройдет от площади Перекальского до Красной площади

Центральным событием 9 мая в Курске станет шествие «Бессмертного полка». Как сообщили в мэрии, колонна участников акции с портретами тех, кто погиб в годы войны или после неё, пройдёт в День Победы от площади Перекальского до Красной площади. Построение колонны начнется в 11 часов на площади Перекальского, шествие двинется по улице Ленина в полдень. Зарегистрироваться в качестве участника акции «Бессмертный полк» можно заранее на сайте Центра историко-культурного наследия города Курска - www.nasledie-kursk.ru. Впрочем, организаторы подчеркнули, что отсутствие такой регистрации не лишает права принять участие в шествии. Это может сделать каждый, пришедший 9 мая с портретом человека, воевавшего в годы Великой Отечественной или «ковавшего» Победу в тылу. Чтобы фотография героя не затерялась в большой колонне «Бессмертного полка», организаторы акции рекомендуют позаботиться о специальном транспаранте. Информацию о пунктах изготовления таких транспарантов можно получить по телефону 70-20-68. Организаторы подчеркнули, что цель акции - сохранить память об участниках войны, поэтому призвали не размещать на штендерах корпоративную или политическую символику, фамилии спонсоров.