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Началась реставрация завода упорных подшипников

Сегодня, 08:09
Началась реставрация завода упорных подшипников
В Курске приводят в порядок одну из архитектурных достопримечательностей - здания конюшен, расположенные на улице Димитрова, где впоследствии размещался завод упорных подшипников. Сооружения, построенные еще в  1885 году, в последнее время часто попадали в сводки МЧС из-за возгораний. Как пишут «Городские известия», уже стартовало восстановление кровли крупнейшего из зданий комплекса площадью почти в 5 тысяч квадратных метров. Реконструкцией занялся некий индивидуальный предприниматель. В проекте планировки центральной части комплекса предусмотрена административно-деловая застройка, а точнее выставочно-сервисный центр.

 

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