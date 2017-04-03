Началась реставрация завода упорных подшипников

В Курске приводят в порядок одну из архитектурных достопримечательностей - здания конюшен, расположенные на улице Димитрова, где впоследствии размещался завод упорных подшипников. Сооружения, построенные еще в 1885 году, в последнее время часто попадали в сводки МЧС из-за возгораний. Как пишут «Городские известия», уже стартовало восстановление кровли крупнейшего из зданий комплекса площадью почти в 5 тысяч квадратных метров. Реконструкцией занялся некий индивидуальный предприниматель. В проекте планировки центральной части комплекса предусмотрена административно-деловая застройка, а точнее выставочно-сервисный центр.