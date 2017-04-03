Выплату на приобретение жилья получат 29 семей

В мэрии Курска молодым семьям вручили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального дома. В городе более 30 тысяч молодых семей, 1,5 тысячи из них признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. В этом году 29 семей (в том числе 18 многодетных) получат социальную выплату на приобретение жилья. Сейчас её размер колеблется в зависимости от количества детей от полумиллиона до почти 1 миллиона 200 тысяч рублей (такую сумму получит семья с пятью детьми). Всего же с 2007 года в Курске помощь в покупке квадратных метров получила 651 молодая семья.