Ипотечный портфель Сбербанка превысил 2,5 трлн рублей

Портфель жилищных кредитов Сбербанка превысил 2,5 трлн рублей по состоянию на 1 апреля 2017 года. За год этот показатель вырос на 10%.

На данный момент минимальные ставки по ипотеке Сбербанка в рамках специальной программы с застройщиками составляют 8,4% и 8,9% годовых: они доступны для приобретения жилья у нескольких сотен застройщиков по всей России. Стандартные условия для строящегося и готового жилья составляют 10,9% и 10,75%, соответственно.

В 2016 году Сбербанк вывел на рынок онлайн-сервис ДомКлик, который позволяет онлайн подать заявку, получить одобрение ипотечного кредита, выбрать недвижимость и одобрить её в банке. По заявкам, одобренным через ДомКлик, банк выдал уже более 2,7 млрд. рублей. Совместный сервис Сбербанка и Росреестра «Электронная регистрация» позволяет покупателям квартир в новостройках зарегистрировать договор с застройщиком онлайн. Данным сервисом пользуются около 20% заемщиков. За использование этого сервиса клиенты могут получить скидку при кредитовании до 0,5 процентных пункта.

- Портфель 2,5 трлн. рублей – рекордный показатель за всю историю ипотечного кредитования в России. Сбербанк постоянно совершенствует предложения по ипотеке, запуская новые программы, улучшая условия по продуктам и предоставляет комплекс услуг, связанный с покупкой недвижимости. Мы видим свою миссию в том, чтобы формировать в России прозрачный, предсказуемый, безопасный, высокотехнологичный рынок недвижимости, – отметил директор управления по работе с партнёрами ипотечного кредитования Сбербанка Николай Васёв.

Ипотечными клиентами Сбербанка являются 2,5 миллиона российских семей.

Подробно с условиями ипотечного кредитования Сбербанка можно ознакомиться на сайте www.sberbank.ru в разделе «Ипотечные кредиты».

Напомним, что Центрально – Черноземный банк ПАО Сбербанк в 2016 году выдал в регионах обслуживания около 23,7 тысяч жилищных кредитов на общую сумму свыше 27,7 млрд рублей. На 1 апреля 2017 года портфель по «жилищным» кредитам составил 89 млрд рублей. Доля Центрально – Черноземного банка ПАО Сбербанк на рынке ипотечного кредитования региона составляет 49,3 %.



















