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В Курске дилер прятал наркотики в носке

Сегодня, 11:11
В Курске дилер прятал наркотики в носке
Полицейские получили оперативную информацию о том, что некий мужчина приехал в Курск, чтобы распространять синтетические наркотики. Злоумышленника задержали с поличным, когда он закладывал дозу в тайник. При личном досмотре оперативники обнаружили и изъяли у мужчины партию синтетических наркотиков массой более 12 граммов. В УМВД уточнили, что задержанный прятал их в носке. Распространитель наркотиков уже дает признательные показания. Сейчас устанавливаются причастные к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного сбыта и хранения наркотических средств в крупном размере. 

 

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