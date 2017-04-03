В Курске дилер прятал наркотики в носке

Полицейские получили оперативную информацию о том, что некий мужчина приехал в Курск, чтобы распространять синтетические наркотики. Злоумышленника задержали с поличным, когда он закладывал дозу в тайник. При личном досмотре оперативники обнаружили и изъяли у мужчины партию синтетических наркотиков массой более 12 граммов. В УМВД уточнили, что задержанный прятал их в носке. Распространитель наркотиков уже дает признательные показания. Сейчас устанавливаются причастные к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного сбыта и хранения наркотических средств в крупном размере.