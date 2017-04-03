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В Курске пекарь погиб после падения в печь

Сегодня, 12:34
В Курске пекарь погиб после падения в печь
Несчастный случай в курской пекарне вылился в уголовное дело. Как сообщили в СК, индивидуальный предприниматель организовал выпечку хлебобулочных изделий в помещении, расположенном на улице Менделеева. Вечером 17 марта в результате ненадлежащего исполнения работниками обязанностей по соблюдению правил безопасности пекарь упал во включенную печь. От ожогов 61-летний мужчина скончался в больнице неделю спустя. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил техники безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Сейчас устанавливаются виновные в трагедии. 

 

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