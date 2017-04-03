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Пограничники задержали молдаванина с поддельным паспортом

Сегодня, 13:23
Пограничники задержали молдаванина с поддельным паспортом
Курские пограничники в автомобильном пункте пропуска «Крупец» выявили гражданина Молдовы. Он в качестве водителя грузовика пытался въехать в Россию. Однако выяснилось, что этому мужчине въезд в нашу страну запрещен. Зная об этом, молдаванин  на Украине оформил новый паспорт, сменив установочные данные, по этому документу он и пытался попасть в Россию на заработки. Планы нелегального мигранта разрушили пограничники. На нарушителя заведено уголовное дело. 

 

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