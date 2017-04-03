В столкновении МАНа, КАМАЗа и «Газели» пострадали 5 человек

На трассе под Курском в столкновении трех автомобилей пострадали 5 человек. Подробности ДТП рассказали в Госавтоинспекции. Авария произошла 26 апреля около 15 часов на трассе «Курск-Борисоглебск» в Горшеченском районе. Там столкнулись МАН с полуприцепом, «Газель» и КАМАЗ с прицепом. Травмы получили люди, находившиеся в «Газели». Это 25-летний водитель и четыре пассажира в возрасте от 21 до 39 лет. Всех пострадавших доставили в ближайшую райбольницу.