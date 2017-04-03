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Таможенники в контейнере из Туркмении обнаружили высотомер

Сегодня, 14:47
Таможенники в контейнере из Туркмении обнаружили высотомер
Курские таможенники во время досмотра железнодорожного контейнера, прибывшего из Туркменистана, среди домашних вещей обнаружили некий прибор, судя по всему, использующийся в авиации.  Агрегат оправили на экспертизу. Выяснилось, что прибор  является высотомером. Он предназначен для измерения барометрической высоты до 15 километров, в частности, он применяется на АН-26. В отношении россиянина, который отправил авиатехнику без надлежащей декларации, возбуждено дело об административном правонарушении.

 

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