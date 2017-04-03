В Курске побывают участники патриотического велопробега

В Курск 1 мая прибудет патриотический велопробег «Спасибо за Победу – мы есть, потому что они были!», он посвящён 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В нем участвуют 45 человек из городов-героев и городов воинской славы. Стартовал велопробег в День космонавтики, 12 апреля, в Москве. Финиш намечен на 9 мая в городах воинской славы – Ростове-на-Дону и Таганроге. Участникам предстоит преодолеть 4405 километров, маршрут проекта охватывает те города, в которых в годы войны шли самые ожесточенные бои. Ежедневно спортсмены преодолевают 120 - 180 км. В Курске участники велопробега побывают на Триумфальной арке.



