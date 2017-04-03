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В Курске побывают участники патриотического велопробега

Сегодня, 14:53
В Курске побывают участники патриотического велопробега
В Курск 1 мая прибудет патриотический велопробег «Спасибо за Победу – мы есть, потому что они были!», он посвящён 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В нем участвуют 45 человек из городов-героев и городов воинской славы. Стартовал велопробег в День космонавтики, 12 апреля, в Москве. Финиш намечен на 9 мая в городах воинской славы – Ростове-на-Дону и Таганроге. Участникам предстоит преодолеть 4405 километров, маршрут проекта охватывает те города, в которых в годы войны шли самые ожесточенные бои. Ежедневно спортсмены преодолевают 120 - 180 км. В Курске участники велопробега побывают на Триумфальной арке. 

 

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