На Северо-Западе детский сад и школу эвакуировали из-за коробки с игрушками

Сегодня утром в полицию позвонили сотрудники детского сада, расположенного на улице Мыльникова Курска. Они сообщили, что на веранде лежит картонная коробка, обмотанная скотчем. В считанные минуты к месту подозрительной находки прибыли все экстренные службы. Малышей и персонал детского сада эвакуировали, пришлось прервать занятия и в близлежащей школе. Территорию образовательных учреждений оцепили. Служебная собака следов взрывчатки не обнаружила. В подозрительной коробке находилась еще одна коробка. Когда вскрыли и ее, нашли детские игрушки и пеленку - сообщили в городском УМВД. Затем детсадовцы и школьники вернулись на свои места, а полиция разыскивает "шутника".