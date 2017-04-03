Работники Курскэнерго убрали более 150 кубометров мусора в ходе традиционных весенних субботников

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» в рамках Года экологии и реализуемой в компании программы «Зелёный РЭС» прошли традиционные апрельские субботники. В них приняли участие более 200 работников предприятия.

Сотрудники филиала навели порядок на территории производственных баз и энергообъектов предприятия в Курске и районах области: убрали мусор, выполнили вырубку древесно-кустарниковой растительности, подмели дорожки, побелили бордюры, обработали цветочные клумбы. Кроме того, они провели работы по благоустройству территорий мемориалов и памятников Великой Отечественной войны. Так, были приведены в порядок «Аллея энергетиков» и «Аллея героев» в поселке Поныри на северном фасе Курской дуги, где в 1943 году происходили одни из решающих событий Курской битвы. Энергетики провели здесь масштабную работу: очистили большую площадь от мусора, посадили берёзы и туи. Обе аллеи были заложены ранее работниками Курскэнерго в рамках проектов «Сохраним энергию леса» и «История одного подвига» «МРСК Центра».

В общей сложности в ходе субботников энергетиками было собрано и вывезено на полигон твердых бытовых отходов более 150 кубометров мусора.

«Курскэнерго проводит субботники регулярно, уже много лет. Таким образом наши сотрудники вносят вклад в поддержание чистоты и благоустройство городов и районов Курской области, где они живут и работают»,– отметил заместитель главного инженера по управлению производственными активами и развитию предприятия Александр Муратов.































