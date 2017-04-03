Курянка три года получала пенсию за умершего мужа

70-летнюю жительницу Курчатова обвиняют в краже. Женщина снимала пенсию с банковской карты умершего бывшего мужа. Как пишет " Курская правда " со ссылкой на следователей, супруги давно расстались, но отношения поддерживали. Когда пожилой мужчина заболел, он передал свою карту бывшей жене, чтобы она снимала с нее деньги и покупала ему всё необходимое. Затем мужчина умер, а женщина решила, что его пенсия в 40 тысяч рублей ей пригодится. Поэтому она почти три года снимала с его карточки деньги. Когда всё вскрылось, выяснилось, что пенсионерка незаконно получила 1 миллион 200 тысяч рублей. Расследование уголовного дела уже завершено и передано в суд.

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