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Курянка три года получала пенсию за умершего мужа

Сегодня, 15:46
Курянка три года получала пенсию за умершего мужа
70-летнюю жительницу Курчатова обвиняют в краже. Женщина снимала пенсию с банковской карты умершего бывшего мужа. Как пишет "Курская правда" со ссылкой на следователей, супруги давно расстались, но отношения поддерживали. Когда пожилой мужчина заболел, он передал свою карту бывшей жене, чтобы она снимала с нее деньги и покупала ему всё необходимое. Затем мужчина умер, а женщина решила, что его пенсия в 40 тысяч рублей ей пригодится. Поэтому она почти три года снимала с его карточки деньги. Когда всё вскрылось, выяснилось, что пенсионерка незаконно получила 1 миллион 200 тысяч рублей. Расследование уголовного дела уже завершено и передано в суд.

 

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