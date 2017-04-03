Желающих служить по контракту будут ждать у торгового центра

В Курске снова состоится акция «Служба по контракту — твой выбор». Ее проведут 8 мая в 10:00 на площадке у торгового центра на Студенческой. Здесь же разместится полевая кухня и выставка военной техники. Акцию посвятили 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Здесь в одном месте можно пройти этапы отбора на военную службу по контракту. После обязательного собеседования и тестирования кандидаты смогут заполнить анкету-заявление и получить направление на медицинское обследование. В дальнейшем будущий контрактник в приоритетном порядке направится в учебные воинские части для прохождения военной подготовки и заключения первого контракта о прохождении военной службы.



