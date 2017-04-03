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В усадьбе Фета снова проведут «Соловьиную ночь»

Сегодня, 08:10
В усадьбе Фета снова проведут «Соловьиную ночь»
20 мая в усадьбе поэта Афанасия Фета в деревне Воробьевка Золотухинского района состоится очередная «Соловьиная ночь». В этом году она включена в топ-200 национальных событий России. В этот вечер в имении поэта будут звучать романсы и его лирические стихи. Порадует посетителей первый этаж дома, открытый после реставрации в декабре 2016 года. Гости также смогут заглянуть в рабочий кабинет поэта или будуар его супруги Марьи Петровны, спуститься в подвал, погулять по парку, покататься на лодке и проведать ослика.
Билеты на мероприятие необходимо приобрести заранее в кассе Курского краеведческого музея. Для школьников и студентов они обойдутся в 200 рублей, для взрослых – 300.
Справки по телефону (4712) 51-15-81.

 

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