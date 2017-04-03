27 апреля 2017 года, г. Воронеж. Жители Центрального Черноземья активно используют депозиты Сбербанка для сбережений. По данным на 1 апреля 2017 года на счетах частных клиентов в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк хранилось свыше 528,5 млрд рублей. Только за март 2017 года от населения было принято 125616 вкладов на сумму более 36,5 млрд рублей. По количеству открытых депозитов март превзошел февраль на 15,1%.

В середине апреля Сбербанк запустил новый вклад «Память поколений», приуроченный к празднованию Дня Победы. Максимальная процентная ставка по продукту составляет 7% годовых. Вклад «Память поколений» можно оформить во всех отделениях Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк, обслуживающих физических лиц, и в интернет-банке Сбербанк Онлайн по 31 мая 2017 года.

При размещении от 10 тыс. до 1 млн рублей ставка составит 6,4% годовых, от 1 млн рублей — 7% годовых. Срок размещения вклада: 3 месяца.

Сумма из расчёта 1 рубль с каждой полной тысячи рублей, внесённой на вклад, при зачислении процентов за основной срок вклада перечисляется в адрес благотворительного фонда «Память поколений».

Дополнительные взносы и расходные операции по вкладу не предусмотрены. Выплата процентов происходит в конце срока. Вклад открывается только в рублях.

- В этом году Сбербанк продолжил традицию запуска специальных продуктов, приуроченных ко Дню Победы, — рассказывает заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Александр Закурдаев. — У этого вклада привлекательные условия, а кроме того, он даёт возможность вкладчикам поддержать благотворительный фонд «Память поколений», оказывающий адресную помощь нашим ветеранам. Мы рассчитываем, что новый продукт будет востребован нашими клиентами.

С более подробной информацией об условиях и процентных ставках по вкладу «Память поколений» можно ознакомиться на сайте Сбербанка www.sberbank.ru в разделе «Вклады».







