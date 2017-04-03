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Невыездными из-за долгов оказались 12 тысяч курян

Сегодня, 11:46
Невыездными из-за долгов оказались 12 тысяч курян
В Курской области судебные приставы решили облегчить участь должников, которым ограничили выезд из России. Таких в нашем регионе около 12 тысяч человек. Некоторые из них узнают об ограничениях лишь при попытке выехать из страны, а кто-то оказывается в ситуации, когда, несмотря на погашение долга, ограничения не успевают отменить. Чтобы упростить процедуру снятия ограничений с 28 апреля по 9 мая приставы будут круглосуточно дежурить в зданиях международных аэропортов, а также на крупных наземных пунктах пропуска. Таким образом, появляется возможность оперативно решить вопрос со снятием ограничения на выезд из страны. Должнику необходимо иметь при себе квитанцию о погашении задолженности.

 

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