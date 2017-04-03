Курское "Динамо" одолело УГМК в третьем финальном матче

В Екатеринбурге состоялся третий матч финальной серии женской баскетбольной премьер-лиги. Курское «Динамо» одержало вторую победу, разгромив 10-кратного чемпиона страны УГМК на его паркете со счетом 78:62. 29:13 «бело-голубые» повели в первой четверти. Далее разрыв был уже не таким значительным, а последняя четверть и вовсе завершилась на равных. Лучшими в составе "Динамо" стали Ннемкади Огвумике – 16 очков + 9 подборов, Анна Круз – 13 + 9 подборов + 8 передач, Энджел МакКотри и Алёна Кириллова заработали по 11 баллов, Мария Вадеева – 10. Первый матч на курском паркете выиграли «уральские лисицы», второй – динамовки. Теперь счёт в серии стал 2-1 в пользу подопечных Лукаса Мондело. Сегодня состоится четвёртый матч. В случае победы «бело-голубых» серия завершится досрочно, а "Динамо" станет новым чемпионом России. Если выиграет УГМК, состоится решающий матч в Курске 1 мая.



