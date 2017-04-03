На курских дорогах за два часа сбили двух подростков

Вечером 27 апреля в Курске и его пригороде за два часа под колеса автомобилей попали два подростка. Первое ДТП произошло в 17:30 возле дома №37/1 по улице Сумская. Водитель автомобиля «Форд Фокус» допустил наезд на 13-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В ГИБДД отметили, что школьница шла на «зеленый» сигнал светофора. Девочку с травмой ноги доставили в детскую областную больницу.

Около 19 часов произошло еще одно ДТП с участием ребенка и тоже на пешеходном переходе, на этот раз нерегулируемом. В сводке Госавтоинспекции сообщается, что в поселке Ворошнево 23-летняя девушка управляла ВАЗом 12-й модели и сбила 15-летнюю девочку на «зебре». Пострадавшую госпитализировали.



