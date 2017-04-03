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Под суд идет участковый, требовавший у похитившей банку кофе 65 тысяч

Сегодня, 12:08
Под суд идет участковый, требовавший у похитившей банку кофе 65 тысяч
В Курске под суд идет участковый, требовавший у похитившей банку кофе 65 тысяч. Ранее мы рассказывали об этом случае. Полицейский понимал, что по материалу о мелкой краже возбуждать уголовное дело не будут, однако он сначала запугал женщину судом и лишением свободы, а потом предложил за вознаграждение в 65 тысяч рублей решить этот вопрос. Когда женщина принесла деньги, участкового задержали сотрудники отдела собственной безопасности УМВД. Расследование уже завершено, уголовное дело полицейского-взяточника направлено в суд - сообщили в СК. 

 

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